〈新壽60周年〉新光吳家人難得合體 董座魏寶生：下個10年迎第3千張保單

新光金 (2888-TW) 旗下新光人壽今 (5) 日舉行 60 周年慶祝茶會，新光吳家難得合體，除了新纖董事長吳東昇及人在杜拜的吳欣盈未出席外，吳東進賢伉儷、吳東亮賢伉儷及昕字輩幾乎全員到齊。新壽董事長魏寶生致詞時表示，公司第 2 千萬張保單近日已誕生，期望新壽下一個十年能突破 3 千萬張保單。

新壽 60 周年茶會，邀請多位金融界重量級大老，包括台灣金控董事長沈榮津、華南金控董事長張雲鵬與總經理李耀卿、台新金總經理林維俊、國票金控董事長魏啓林、元大金控總經理翁健、新光銀行董事長賴進淵、總經理李正國、台灣企銀總經理張志堅，魏寶生指出，台企銀正在指導新壽一起推動保險金信託。

此外，新光第三代成員包括吳東進長子吳昕東、吳東進次女吳欣儒、吳東亮小兒子吳昕豪、吳東昇次子吳昕岳、吳東賢之子吳昕紘與吳昕恩等人皆到場參與，顯見吳家人對於此次新壽 60 歲生日的重視，吳東進、吳東亮兩位大家長心情也很好，氣氛非常融洽。

魏寶生致詞時細數與新光的淵源，並表示新壽 60 年來發揮許多保險促進社會安定的功能，如民國 91 年他剛接任保險司長時，面對當時的利差損困境，新壽就提出建議要開放海外投資、死差利差互抵及開放投資型保單，主管機關與保險業者一起努力合作，有效因應當時環境。

魏寶生也提到，自今年 6 月加入新光人壽後，經營團隊已加強與提升新壽的資本規劃、數位化、商品創新、銷售通路與投資績效，相信 2026 年接軌 IFRS 17 與 ICS 後，在主管機關的指導與支持下，新壽一定成為真正國際化的優質保險公司。

魏寶生指出，最近新光人壽第 2 千萬張保單已誕生，距離第 1 千萬張保單的時間也恰巧是 40 周年慶時，也就是說隔了 20 年，保單數由 1 千萬張加倍到 2 千萬張，希望新壽 70 周年，也就是 10 年後，保單能突破 3 千萬張，期待新壽能創造更燦爛輝煌的下一個 60 年。

對於新光人壽虧損加劇，吳東進會後受訪時指出，最近市場變動太大，經營不容易，會持續努力改善，往更大的市場去開拓，不要只有困在這裡，外商也有來幫忙避險或投資，能不能轉盈還要看市場狀況，希望明年利率能降下來，現在台美兩邊差太多，匯率變率也相當劇烈，所以一定要那個市場狀況是剛好是 OK 的，強調「除了靠天吃飯、還是後天努力」。

新壽今年預計透過私募發行普通股 70 億元及 10 年期累積次順位普通公司債 100 億元，不過，公司債受到市場熱烈反應，公司決議發債金額從 100 億元拉高至 130 億元。新壽昨 (4) 日發布重訊，經董事會通過，將原訂一次發行的 70 億元普通股私募案，改為一年內分次方式進行，且次數不超過三次。