資通產品助攻 11月出口374億美元年增轉正 Q4可望止跌回升

財政部今 (8) 日公布 11 月海關進出口統計，單月出口 374.7 億美元，月減 1.7%，年增 3.8%，雖然資通與視聽產品以外貨類的買氣持續受全球經濟成長趨緩所牽制，但因 AI 等新興應用商機明顯推進，加上比較基數降低；累計前 11 月出口 3925.6 億美元，年減 11.5%，財政部預估，我國出口可望於第 4 季終止跌勢，轉為小幅上升。

根據財政部統計，11 月出口主要貨品中，以資通與視聽產品居成長關鍵引擎，隨電腦及其附屬單元 (如顯示卡、伺服器等) 買氣倍增，出口值成長 74.0% 至 93.7 億美元，規模及增幅均創歷年單月最佳。

其餘貨類則續呈跌勢，其中電子零組件因供應鏈持續調整庫存，年減 3.6%，基本金屬、塑、化產品減逾 1 成。累計前 11 月多數貨品出口呈雙位數衰退，而資通與視聽產品出口規模已跨越歷年全年水準，年增 23.1%。

11 月主要市場方面，財政部指出，對美國、東協、歐洲出口同受資通與視聽產品外銷暢旺挹注，各年增 33.1%、13.8%、1.7%，其中對美國出口值達 78.2 億美元創新高；至於我國對日本、中國大陸與香港出口部分，則各減 11.4%、6.3%。

累計前 11 月對歐洲出口年增 1.8%，是五大市場中唯一正成長者，對陸港出口年減 19.1%，占總出口比重 35.4%，為近 21 年來同期最低，對日本、東協、美國出口各減 7.8%、7.4%、2.3%。

我國 11 月進口 276.7 億美元，月減 14.4%，年減 14.8%；累計前 11 月進口 3231 億美元，年減 18.7%。

財政部表示，今年以來，國際景氣受到通膨及高利率之壓抑，且俄烏戰爭未停、以巴衝突又起，及美中科技爭端等地緣政治風險，加深全球經濟的不確定性，不過，隨高效能運算、人工智慧、資料中心、車用電子等新興科技應用持續擴展，終端產品晶片含量提升，加上供應鏈庫存逐漸回歸正常水位，第 4 季出口可望止跌回升。