〈台幣〉升逾8分觸及30.915元 觀望美12月通膨報告

美國最新經濟數據喜憂參半，使得美元近來由升轉貶，市場將焦點轉向 11 日公布的 12 月通膨報告，盼藉此研判聯準會利率政策動向。新台幣兌美元今 (9) 日持續走揚，再度升破 31 元整數關卡，最高來到 30.915 元，升值 8.6 分，不過，市場觀望氣氛偏濃，匯價是否能進一步走升仍要觀察外資下午的動作。

主要亞幣今天對美元互有升貶，日元早盤勁揚 0.49%，泰銖升值 0.29%，新台幣升值 0.17%，韓元升值 0.11%，新加坡幣小幅走揚，人民幣則貶值 0.07%。

根據統計，美國 12 月非農就業新增 21.6 萬人，高於路透訪調經濟學家的預測，平均工資成長 0.4%，同樣高於預期。不過，周五的另一份數據顯示美國 12 月服務業活動大幅放緩，就業指標更降至三年半來最低，經濟數據紛雜使得美元由升轉貶。

美國 12 月消費者物價指數即將公布，是本周備受關注的主要經濟數據之一，市場預估，12 月通膨將月增 0.2%，年增 3.2%。市場逐漸修正對 Fed 的降息預期，芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具顯示，交易員現在認為 3 月降息的機率為 64%，低於一周前的 89%。