鉅亨速報 - Factset 最新調查：金像電(2368-TW)EPS預估下修至12.95元，預估目標價為264元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對金像電(2368-TW)做出2024年EPS預估：中位數由13.21元下修至12.95元，其中最高估值13.85元，最低估值11.44元，預估目標價為264元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年
最高值 13.85(13.85) 18.11
最低值 11.44(11.44) 14.72
平均值 12.93(13.01) 16.13
中位數 12.95(13.21) 16

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年
最高值 42,180,000 49,787,200
最低值 36,077,000 43,180,000
平均值 39,560,690 45,924,550
中位數 39,774,600 45,481,690

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 8.86 5.41 3.82 0.24
營業收入
(單位：新台幣千元)		 32,785,064 26,607,474 23,398,323 18,990,719

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2368/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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