鉅亨速報 - Factset 最新調查：金像電(2368-TW)EPS預估下修至12.95元，預估目標價為264元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對金像電(2368-TW)做出2024年EPS預估：中位數由13.21元下修至12.95元，其中最高估值13.85元，最低估值11.44元，預估目標價為264元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|13.85(13.85)
|18.11
|最低值
|11.44(11.44)
|14.72
|平均值
|12.93(13.01)
|16.13
|中位數
|12.95(13.21)
|16
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|42,180,000
|49,787,200
|最低值
|36,077,000
|43,180,000
|平均值
|39,560,690
|45,924,550
|中位數
|39,774,600
|45,481,690
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|8.86
|5.41
|3.82
|0.24
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|32,785,064
|26,607,474
|23,398,323
|18,990,719
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2368/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。