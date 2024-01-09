鉅亨速報 - Factset 最新調查：大立光(3008-TW)EPS預估上修至145.85元，預估目標價為2800元

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對大立光(3008-TW)做出2024年EPS預估：中位數由144元上修至145.85元，其中最高估值174.9元，最低估值124.36元，預估目標價為2800元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年
最高值 174.9(174.9) 191
最低值 124.36(124.36) 128.66
平均值 146.46(145.85) 158.88
中位數 145.85(144) 161.7

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年
最高值 70,401,000 73,959,000
最低值 51,208,000 52,333,000
平均值 57,917,370 63,406,110
中位數 57,023,720 64,106,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 169.52 139.28 182.9 210.7
營業收入
(單位：新台幣千元)		 47,675,228 46,962,402 55,944,489 60,745,008

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3008/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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