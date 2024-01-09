鉅亨速報 - Factset 最新調查：大立光(3008-TW)EPS預估上修至145.85元，預估目標價為2800元

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對大立光(3008-TW)做出2024年EPS預估：中位數由144元上修至145.85元，其中最高估值174.9元，最低估值124.36元，預估目標價為2800元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|174.9(174.9)
|191
|最低值
|124.36(124.36)
|128.66
|平均值
|146.46(145.85)
|158.88
|中位數
|145.85(144)
|161.7
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|70,401,000
|73,959,000
|最低值
|51,208,000
|52,333,000
|平均值
|57,917,370
|63,406,110
|中位數
|57,023,720
|64,106,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|169.52
|139.28
|182.9
|210.7
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|47,675,228
|46,962,402
|55,944,489
|60,745,008
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3008/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。