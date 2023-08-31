燿華看好低軌衛星板成長動能 預估明年產值還有50%高成長

HDI 製程大廠燿華 (2367-TW) 對今 (2023) 年下半年的營運看淡，預估今年上下半年營收比重爲 50% 比 50%，而對於今年導入的低軌衛星板，燿華主要生產地面產品應用爲主，估占營收 8%，但燿華對於此一新世代通訊產品的成長看好，預估在 2024 年低軌衛星板還將較今年成長 50%。

對於燿華在東南亞國家設廠的布局，燿華指出，公司已在泰國設立子公司，目前是設立新廠與投資老廠一併評估，將在今年第 4 季最後決定。同時，赴東南亞設廠的產品規劃，主要在考量以生產低軌衛星板及汽車板爲主。

燿華 2023 年上半年營收爲 74.94 億元，主要在台灣廠的稼動率爲 60-65%、南通廠的稼動率爲 85%，如以今年上下半年營收比重爲 50% 比 50% 計算，全年營收在 140 億元的水準，回到 2020 年的營收水準，比不上 2022 年的 174.23 億元。

燿華除看好低軌衛星板的產品市場之外，燿華認為，汽車車市今年整體的狀況呈現成長趨勢，尤其是電動車的增長力道明顯，隨著新客戶逐季放量機種進入產品生命週期的成長期，預期這方面將可貢獻未來的營收增長。

同時，燿華對於市場興起 AI 伺服器及周邊相關高階 HDI 的新需求看好，燿華以現有的高階 HDI 生產技術，將切入高階加速卡卡板的生產，並已送樣中。

以燿華 2023 年上半年的產品應用別來看，以汽車板生產比重最高，占比達 42%。