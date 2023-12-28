〈陸港盤後〉美股衝上新高 A股港股同步大漲

中國 A 股市場三大指數周四（28 日）收盤大漲，港股也勁揚逾 2.5%，利多是美股道瓊指數周三收盤衝上歷史新高，且投資人預料美國聯準會（Fed）可能會在明年降息。

滬指周四收盤漲 1.38% 報 2,954.70 點，深成指勁漲 2.71% 報 9,441.05 點，創業板指驟漲 3.85% 報 1,879.50 點；滬深兩市成交額合計人民幣 9,026 億元。「北向資金」淨流入 135 億元，寫下五個月來新高。

電氣設備、小金屬、白酒、保險、玻璃、酒店餐飲等類股走高，煤炭開採、水運、路橋等族群齊跌。

香港恒生指數周四收盤勁揚 2.52%，報 17,043.53 點，恒生科技指數勁漲 3.41%，報 3,763.9 點。

美股道瓊指數周三收盤漲逾 110 點，寫下收盤歷史新高。標普 500 指數續漲 0.14%，距離 2022 年 1 月創下的收盤紀錄 4,796.56 點不到 0.5%。

今年來美股表現強勁，預估道瓊和標普 500 指數到年底將分別上漲 13% 和 24%，那斯達克指數驟漲 44%。

美股正處於所謂的「耶誕行情」高峰期，這段時期包括每年的最後五個交易日和新年的前兩個交易日。《股票交易員年鑑》自 1950 年以來的數據顯示，標普 500 指數在這段時間內平均漲約 1.3%。

此外，CME 的 FedWatch 工具顯示，交易員預期 Fed 在 明年 3 月會議降息的機率超過 70%。

高盛發布的報告顯示，在通膨降溫的情況下，Fed 將從 3 月開始連續三次降息 25 個基點，然後每季降息一次，直到 2025 年第 3 季利率降至 3.25% 至 3.50%。

萬和證券指出，展望 2024 年，在當前 A 股市場估值處於歷史低點情況下，一方面，伴隨經濟持續復甦，A 股盈利步入上行周期，投資人信心預料會逐漸恢復，新增入市資金規模不斷加大；另一方面，Fed 貨幣政策預料將在明年轉向，屆時「北向資金」可能會重拾往昔流入趨勢。