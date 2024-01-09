【籌碼週報】軸承、矽智財、半導體檢測概念股看旺！上週投信買超10檔個股一次看

一、 投信近一週買超較多的股票 (2024.1.2-1.5)

上週投信扣除 ETF 換股 (標示黃色)，買超 5 檔，4 檔電子股、1 檔為傳產股。上週無連續買超之標的，但富士達、M31 為先前有持續買超過之標的。

上週買超無明顯之產業族群性。但整體軸承 (富士達、兆利)、IP 產業(M31、創意、世芯、智原)、半導體檢測(旺矽、雍智) 相關之族群有延續 4Q23 的買超族群性。

其中 IP 與檢測相關都受惠 AI 與先進製程的趨勢，國內廠商將持續受惠，可持續留意此兩族群。

上週投信買超較多之個股當中，在法人籌碼跟著走專欄中，近期搭配新的篩選條件，1/3 挑出 M31，兩日價差達 3.6%。台驊於 1/4 挑出，隔日價差 4.2%。

整體盤勢雖於 2024 年開年第一週即下跌近 400 點，但關注投信買超標的之篩選，仍可有潛在價差機會。旺矽同樣於 1/4 挑出，後續可留意該個股表現。

投信週買超累積較多之個股，可以從【法人籌碼跟著走】專欄中，以日的角度提前挑選出法人相對看好之個股並每天更新，且在籌碼資金進駐下累計價差顯著。若想了解如何透過法人籌碼來達到提早佈局的先機，並與法人同步，可訂閱” 法人籌碼跟著走”。

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