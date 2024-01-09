〈焦點股〉勤誠、營邦2023年營收報喜 股價紅通通

機殼廠勤誠 (8210-TW)、營邦 (3693-TW) 陸續公布去年 12 月營收，勤誠去年全年營收 112.5 億元，營邦則為 87.9 億元，紛紛創下新高，激勵今 (9) 日勤誠 j 股價開高震盪，營邦則強攻漲停後打開。

勤誠今日開高走高，股價最高來到 265.5 元，漲幅達 7.22%，成交量 8645 張。營邦則開高後強攻漲停鎖住 443 元，不過在盤中打開，漲幅約 9%，成交量 3204 張。

勤誠去年 12 月營收 18.1 億元，月增 1%，年增 66.1%，第四季營收 47.3 億元，季增 100%，年增 81%，累計全年營收 112.5 億元，年增 6.5%。勤誠表示，目前處於增資緘默期，不便針對公司營運說明。勤誠先前指出，目前正積極開發 AI 伺服器專案，且在 AI 高階專案帶動之下，訂單詢問度高，樂觀看今年的獲利與成長。

營邦去年 12 月營收 7.93 億元，月增 13%，年增 18.5%，累計全年營收 87.9 億元，年增 59.6%，創歷史新高。營邦積極搶攻 AI 商機，於去年在桃園楊梅建置新廠，預計今年底可以完工投產，新廠完工後，總產能有望翻倍成長，看好今年與明年營運。