美股一月行情不再 分析師：漲多回跌很正常

標普 500 指數新的一年首周就收跌，結束今年股市「一月三連漲」的前景，但這並不意味著 2024 年股市不會走高。

「一月三連漲」指的是年初時表現積極的三個指標：聖誕行情、今年前五個交易日、1 月全月股市都走高。歷史證明，當這三個時間範圍內美股都出現上漲時，股市將迎來走勢亮麗的一年。

然而，擺在眼前的事實是：聖誕行情未能產生正回報，而且今年前五個交易日也呈現下跌。因此，「一月三連漲」希望破滅。

但 Carson Group LLC 首席投資策略師迪垂克 (Ryan Detrick) 表示，年初股市的下跌讓投資人忽視了自去年 10 月底以來一直大漲的事實，一段時間的盤整和獲利回吐早就該到來了。

他說：「沒錯，股市在一年中最多頭之一的聖誕行情期間下跌，但重要的是要記住：標普 500 指數在此期間也連續 9 周上漲。這是自 2004 年來最長的連漲周數，所以最終不得不做出一些讓步。」

迪垂克認為，最近股市的上漲顯示，即使不是整個第一季，市場也將在未來幾周經歷一段橫向盤整期。這將與總統任期相關的季節性一致，總統任期現已進入第四年，2024 年大選即將到來。

他表示，「這可能意味著 1 月漲勢會暫停，甚至可能是整個第 1 季。我們在 2023 年最後兩個月經歷過歷史性的跳躍，所以某種類型的休息是完全正常的。此外，如果看看所有 4 年總統任期內的 16 季，就會發現選舉年的第 1 季往往是最弱的一個。」

不過需要注意的是，迪垂克和許多其他華爾街策略師都是對股市的歷史行為進行統計研究，並不能預測即將發生的事情。

對於股市整體而言，還需要考慮一個更大、更重要的因素，那就是經濟，這也是為何迪垂克認為今年「一月三連漲」的希望雖然破滅，但依舊看好美股市的原因。

他表示，「雖然以歷史為依據，但這只是需要考慮的一部分。對我們來說，經濟基礎穩固很重要。今年的獲利應該會創下歷史新高，消費者仍然健康，製造業也表現良好。」

他認為經濟和房地產都顯示出復甦的跡象，如果今年美國經濟能避免衰退，則預計今年股市表現良好，可能會實現低兩位數的漲幅。