外資買超24億元 大買面板三傑近5萬張 也加碼宏達電

台股今 (8) 日遭月線反壓，終場小漲 53 點，收在 17572 點，外資期現貨同步偏多，並在現貨市場大買面板三傑友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 與彩晶 (6116-TW)，總計大買近 5 萬張，且隨著 CES 2024 正式開幕，也搶進宏達電 (2498-TW)，加碼超過 6700 張。

三大法人今日合計賣超 7.95 億元，外資終結連 3 賣，回頭買超 23.96 億元，投信買超 22.83 億元，為連 6 買，自營商賣超 54.74 億元，連賣 28 日；期貨方面，外資減碼空單 891 口，未平倉空單口數降至 18791 口。

外資買超對象瞄準面板與金融族群，其中，友達、群創張數分別達 2.2 萬張、1.7 萬張，彩晶也有破萬張，三者合計近 5 萬張，同時在富邦金 (2881-TW) 董座蔡明興公布配息不低於 2 元後，也全力卡位金融股，除買進富邦金 5000 張，包括中信金、開發金與兆豐金皆有 6000 張以上。

外資賣超鎖定漲多個股，尤其是 AI PC 指標股宏碁 (2353-TW)，遭提款張數高達 3.3 萬張，高居外資賣超第一名，仁寶 (2324-TW) 也有 9000 張以上，其他如鴻海、力積電也各有 1.5 萬、1.4 萬張，皆入列外資賣超前三名。

投信與外資有志一同青睞面板族群，加碼友達與群創達 1.1 萬張，自營商則與其對作，提款群創與友達破萬張。