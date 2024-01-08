喬山去年12月營收首破50億元 與Q4、全年同刷新猷

健身器材大廠喬山 (1736-TW) 受惠產業銷售旺季，去年 12 月營收首次突破 50 億元大關、達 56.26 億元；去年第四季營收 127.55 億元、全年 381.2 億元，單月、單季、全年三項營收均改寫歷史新高紀錄。

喬山去年 12 月營收 56.26 億元，月增 50.01%、年增 21.38%；第四季營收 127.55 億元，季增 31.8%、年增 11%；去年全年營收 381.2 億元，年增 13.41%。

公司說明，第四季是健身器材產業旺季，黑色星期五、感恩節及聖誕等節慶活動帶動家用器材買氣熱絡，帶動美國大型量販通路營收翻倍成長，自有零售通路及電商也成長近四成，營收衝上高峰。

商用市場方面，喬山表示，由於歐美主要大型連鎖健身房積極展店，拉丁美洲客戶亦持續貢獻高成長，加上法國中型連鎖健身房新客戶加入，法國營收較去年同期成長六倍，在新舊客戶持續挹注貢獻，使得集團營收創的歷史新高紀錄。

展望 2024 年，喬山看好，美國家用健身器材市場需求回升，大型量販通路的鋪貨也再增加，預期家用器材營收可維持強勁成長動能；商用健身器材則因運動人口持續擴大，連鎖健身房展店增加，前景看好。

另外，市場關注商用新產品線即將於 3、4 月的國際秀展亮相，預估將有助於喬山開拓商用器材新市場及新客戶。今年在增加新產品、新客戶及擴大市場佈局的計畫下，公司樂觀看待全年營運表現。