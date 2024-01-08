鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估上修至1.87元，預估目標價為84.5元

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對南亞科(2408-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.83元上修至1.87元，其中最高估值3.72元，最低估值-0.34元，預估目標價為84.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|3.72(3.72)
|8.11
|最低值
|-0.34(-0.34)
|4.69
|平均值
|1.58(1.53)
|6.02
|中位數
|1.87(1.83)
|6.05
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|67,856,920
|84,376,620
|最低值
|39,800,000
|61,369,360
|平均值
|52,065,370
|73,137,860
|中位數
|52,350,000
|73,664,110
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|4.72
|7.4
|2.51
|3.23
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|56,952,275
|85,604,158
|61,005,514
|51,727,458
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2408/financials/ratios
最新相關新聞
- 〈台股風向球〉多種火種到處點火 耐心等待三件大事
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估下修至1.83元，預估目標價為85元
- 投信近5日賣超個股
- 投信近3日賣超個股
- 〈台股盤中〉電子股殺盤重挫逾300點 海運、防疫股抗跌
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。