鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估上修至1.87元，預估目標價為84.5元

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對南亞科(2408-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.83元上修至1.87元，其中最高估值3.72元，最低估值-0.34元，預估目標價為84.5元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年
最高值 3.72(3.72) 8.11
最低值 -0.34(-0.34) 4.69
平均值 1.58(1.53) 6.02
中位數 1.87(1.83) 6.05

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年
最高值 67,856,920 84,376,620
最低值 39,800,000 61,369,360
平均值 52,065,370 73,137,860
中位數 52,350,000 73,664,110

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 4.72 7.4 2.51 3.23
營業收入
(單位：新台幣千元)		 56,952,275 85,604,158 61,005,514 51,727,458

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2408/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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