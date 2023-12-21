〈中鋼集團法說〉中鋼董座翁朝棟：明年鋼市復甦可望優於預期 一定比今年好

中鋼 (2002-TW) 今 (21) 日召開法說，董事長翁朝棟認為，明年鋼鐵復甦狀況可望優於預期，加上鋼鐵景氣循環大趨勢是 3 年，而上一次中鋼跟同業大賺是在 2021 年，今年已過 2 年，隨著第四季市況開始復甦，明年一定會比今年好、可以期待。

翁朝棟表示，世界鋼鐵協會 10 月發布短期鋼鐵需求報告預估（SRO），2024 年全球鋼鐵需求將年增 1.9%，但當時的資料是 8 月蒐集、9 月分析、10 月報告，正是鋼鐵市況不好的時候，而第四季鋼市開始復甦，因此預估明年鋼市狀況可望優於預期。

各區域來看，中鋼分析，北美建築需求受基礎建設政策帶動而回溫，汽車產銷量已恢復成長；歐洲受益於低基期，鋼鐵需求有望迎來較大反彈，不過，消費降速為潛在風險；中國房市量能維持低檔，不過，汽車與家電支持製造業復甦，鋼需有望回溫；印度及東南亞需求升溫，將扮演 2024 年成長箭頭。

中鋼認為，終端需求緩步回升、市場信心情緒逐漸轉好，第四季鋼市有感回溫，第一季雖然因為春節工作天數少，但仍可穩定向上，第二季則是關鍵，需密切關注美國金融緊縮，以及中國不動產市場發展，但整體而言，鋼需低谷已過，鋼市溫和復甦。

原料走勢方面，中鋼指出，煤礦因歲末部分澳洲礦區放緩採礦、加強安檢，市場預期供給減少，印度用鋼內需旺盛，當地鋼廠高價購煤推升價格，中國礦災頻傳，限縮國產煤產量。鐵礦雖然因中國發改委調查導致價格一度震盪下行，但在高爐廠稼動率高，以及鋼廠及中間商開始補庫存，支撐價格。