中鋼明年元月、Q1開漲盤 價升量穩喜迎金龍年商機

中鋼 (2002-TW) 今 (14) 日宣布，明年 1 月及首季盤價上調，符合市場預期，月盤產品每公噸上漲 500-700 元不等，季盤則漲 500-800 元，中鋼表示，明年第一季鋼市價升量穩的發展態勢確立，盼透過調整盤價，帶動終端補庫需求釋出，與客戶共迎金龍年商機。

中鋼 1 月熱軋鋼板 (一般料)、熱軋鋼捲 (一般料)、冷軋鋼捲 (一般料)、電鍍鋅鋼捲 (抗指紋、建材)、熱浸鍍鋅鋼捲 (家電、電腦、其他料)、電磁鋼捲 (中低規、高規) 每公噸漲 500 元；熱軋鋼捲 (軋延料)、熱浸鍍鋅鋼捲 (建材、烤漆料) 則漲 700 元。

季盤方面，棒線 (低碳、中高碳、冷打、低合金)、鋼板 (船板、A36/SS400、其他板) 每公噸漲 800 元；熱軋鋼板、鋼捲 (中高碳、工具鋼)、冷軋鋼捲 (中高碳、工具鋼)、冷軋鋼捲 (製桶)、汽車料漲 500 元。

全球行情來看，中鋼表示，美國鋼廠自 10 月起連續調漲，熱軋出廠價累漲超過每公噸 400 美元、漲幅約 64%；同期歐洲熱軋行情上漲超過每公噸 80 美元、漲幅約 12%，刺激歐洲鋼廠於 12 月初再次發動新一波板材漲價每公噸 44 美元，有望進一步推升鋼鐵行情。

中國寶武、鞍本鋼廠明年 1 月盤價平板類每公噸全面調漲人民幣 100-200 (約 14-28 美元)，已連續 7 個月以平高盤開出，中國鋼廠出口報價上漲每公噸 40-50 美元，帶動亞洲鋼價谷底回升，全球鋼價漲勢已然確立。

中鋼認為，全球鋼鐵產業歷經一年半漫長的谷底盤旋調整，下游庫存水位已降至相對低檔，明年第一季鋼鐵市場價升量穩的發展態勢確立，加上近期煉鋼原料成本持續高漲，也推升國際鋼價。

因此，為兼顧下游客戶接單競爭力，並接軌國際行情，月盤及季盤續採「順勢、合宜、穩健」一貫訂價原則，針對 1 月月盤產品適度調漲售價，以反映原物料等成本上漲；第一季季盤產品則依照下游產業個別情況，分別予以適度對應調整。

此外，因應全球淨零碳排趨勢，中鋼日前已產出台灣首批符合碳中和宣告之鋼材，有助提升下游業者競爭力與創造綠色轉型新商機，未來將持續攜手台灣鋼鐵產業，朝供應鏈低碳轉型邁進，以創造共享的價值。