EDA大廠新思科技傳洽談收購Ansys 有望催生設計軟體巨頭

根據多家外媒報導，電子設計自動化 (EDA) 龍頭新思科技 (Synopsys)(SNPS-US) 正在洽談收購工程軟體供應商 Ansys(ANSS-US)，此舉可望催生新的設計軟體巨頭，也是新年首批大型收購交易之一。

Ansys 目前市值近 300 億美元。《華爾街日報》(WSJ) 引述知情人士透露，雙方可能會在 2024 年初完成收購交易，但談判仍可能出現變數，也可能出現其他有意收購的買家。

官網資料顯示，總部位於美國賓州 Canonsburg 的 Ansys，負責開發可幫助預測產品如何在現實生活中運行的模擬軟體，應用範疇包含航空航太、醫療保健和汽車業等。該公司 2021 年營收約為 21 億美元。

總部位於加州 Sunnyvale 的新思科技，目前市值約為 850 億美元，主要生產可供工程師設計和測試人工智慧 (AI) 矽晶片的軟體，旗下客戶包含輝達 (NVDA-US)、超微(AMD-US) 和英特爾 (INTC-US) 等晶片巨頭。隨著投資人大舉湧入 AI 相關類股，新思科技今年已漲逾 70%。

Ansys 今年已漲近 40%。彭博周四 (21 日) 晚間報導，Ansys 在收到潛在買家的收購意向後，正在評估可能採取的選項，包含出售。該股周五收盤飆漲逾 18%。

Ansys 和新思科技曾在 2017 年建立合作夥伴關係，整合彼此的技術，目的是幫助兩家公司的重疊客戶能夠更有效使用他們的產品。