〈能源盤後〉中東緊張局勢提振 2024開年首周油價上漲

國際油價周五 (5 日) 收高，因中東緊張局勢加劇，引發市場擔憂戰爭擴大，恐抑制原油供應，激勵本周油價上漲。

能源商品價格

2 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.62 美元或 2.2%，收每桶 73.81 美元，本周上漲 3%。

3 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 1.17 美元或 1.5%，報每桶 78.76 美元，本周上漲 2.2%。

2 月交割的汽油期貨價格下跌 0.2%，收每加侖 2.11 美元，本周下跌不到 0.1%。

2 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.8%，收每加侖 2.61 美元，本周上漲近 3.2%。。

2 月交割的天然氣期貨價格上漲近 2.6%，收每百萬 Btu 2.89 美元，本周上漲 15.1%。

市場驅動力

市場經歷 2023 年的低迷後，2024 開年首周原油上漲。去年市場擔憂需求，以及石油輸出國組織及其盟國 (OPEC+) 減產之際，美國和其他非 OPEC 產油國的產量卻回升，拖累了油價。

伊朗支持的葉門胡塞叛軍襲擊通行紅海的商船，引發市場擔憂衝突擴大恐令中東原油供應中斷。

德國商銀大宗商品分析師 Carsten Fritsch 認為，中東衝突局勢幾乎不可能急速降溫，因此油價應該會得到良好支撐。

目前為止，由於各航運公司改道，導致市場對美國原油的需求增加，推高了出口。

Energy Outlook Advisors 獨立能源專家兼執行合夥人 Anas Alhajji 表示：「保險費的增加以及油輪改道造成的延誤已經反映在價格中。只要俄羅斯石油持續南下紅海，沒有受到影響的話，油價沒有理由大幅上漲。」

他表示，油輪遭襲擊並非最糟糕的情況，而是油輪遭襲擊後在曼德海峽 (Bab el-Mandeb strait) 發生重大漏油事件，導致航行完全停止。這個海上航線的咽喉要道連接著紅海到亞丁灣和阿拉伯海。。

根據新聞報導，利比亞日產量 27 萬桶原油的 Sharara 油田已遭抗議者關閉，這也提供本周油價支撐力。

石油交易商繼續關注數據，尋找有關能源需求前景的線索。

美就業數據顯示，去年 12 月新增就業 21.6 萬人，超過華爾街預期的新增就業 17 萬人，油價初始反應走跌，爾後回升。SIA 財富管理公司投資組合經理兼首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示，強勁的美國非農就業報告「表明石油正受益於經濟走強的跡象，緩解了市場對需求可能疲軟的擔憂」。

美能源資訊局 (EIA) 周四公布的數據顯示，上周美國汽油庫存減少 1090 萬桶，而餾分油庫存增加 1010 萬桶，導致周四原油價格下跌。

SPI 資產管理公司合夥人 Stephen Innes 表示，這些數據「對煉油產品來說是極其利空。」此數據令人擔憂，若將汽油需求視為經濟活動的前瞻性指標，那麼目前「市場不溫不火」的說法恐與實際汽油需求之間脫節。