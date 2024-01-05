〈能源盤後〉美石油產品庫存激增 引發需求擔憂 原油收低

國際油價周四 (4 日) 收低，係因美國官方數據顯示上周國內汽油和餾分油供應大增，令油價承壓，失守因利比亞最大油田關閉和以哈戰局益發緊張所帶來的支撐力。

能源商品價格

2 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 51 美分或 0.7%，收每桶 72.19 美元。

3 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 66 美分或 0.8%，報每桶 77.59 美元。

2 月交割的汽油期貨價格下跌 2.2%，收每加侖 2.11 美元。

2 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.6%，收每加侖 2.59 美元。

2 月交割的天然氣期貨價格上漲 5.7%%，收每百萬 Btu 2.82 美元。

供應數據

由於周一適逢新年假期，美國能源資訊局 (EIA) 供應報告較例行公布時間推遲一日，其數據顯示，上周石油產品供應大幅增加，引發市場對燃料需求的擔憂，原油價格周四收低。

EIA 周四公布，上周 (12/29 止) 石油供應報告，美國商用原油庫存下降 550 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周 (12/29 止) 美國原油庫存下降 400 萬桶。美國石油協會 (API) 周三晚間公布上周原油庫存減少 740 萬桶。

然而，Energy Outlook Advisors 的管理合夥人 Anas Alhajji 認為，EIA 數據顯示石油產品庫存「大規模」增加。

EIA 公布，上周汽油庫存增加 1090 萬桶，餾分油庫存增加 1010 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周汽油庫存增加 232 萬桶，以及餾分油庫存增加 260 萬桶。

EIA 報告指出，上周成品車用汽油供應量 (可視為需求) 為每天 795.4 萬桶，較先前一周每日 916.8 萬桶的水準下降，餾分油供應量也自每日 397.7 萬桶降至 265.8 萬桶。

Sevens Report Research 共同編輯 Tyler Richey 指出，汽油和餾分油的供應量常被視為消費者需求的隱含指標，但現在卻「斷崖式下跌」。

但 Richey 表示，精煉產品庫存激增約 2000 萬桶，「很大程度上是聖誕節和新年前後交付量大幅下降的結果，這種情況在 12 月底和 1 月初尤為常見」。

與此同時，EIA 另一份供應報告顯示，上周美國天然氣庫存減少 140 億立方英呎，減少程度低於分析師預期。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周天然氣庫存減少 500 億立方英呎。

其他市場驅動力

根據新聞報導，利比亞日產量 30 萬桶原油的 Sharara 油田已遭抗議者關閉，激勵周四原油早盤走漲。

關於伊朗恐攻事件，伊斯蘭國周四宣稱犯案。伊朗官媒報導，伊朗一座公墓附近發生爆炸，造成 95 人死亡、200 多人受傷，時值該處正舉行伊斯蘭革命衛隊高級軍官 Qassem Soleimani 的逝世週年紀念儀式，該軍官係遭美國 2020 年 1 月 3 日以無人機空襲擊殺。

以哈戰爭背景下，市場擔心衝突擴大後恐令中東原油供應量下降。在伊朗支持的胡塞叛軍不斷以無人機和飛彈襲擊航行紅海的商船後，主要航運公司已宣布暫停通行該行道。

在此背景下，石油輸出國組織及其盟國 (即 OPEC+) 周三發布聲明，重申成員國「充分承諾」團結，將堅定不移地努力維持未來石油市場的穩定。

價格期貨集團資深市場分析師 Phil Flynn 認為，該深思熟慮的舉措旨在透過控制全球所有閒置石油產能，來重新控制全球石油市場，而此時全球供應面臨的風險程度是至少 50 年來的最高水準。