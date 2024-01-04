外資賣超34億元大砍00929 反手加碼貨櫃三雄逾4.5萬張

台股今 (4) 日小跌 9 點收 17549 點，外資雖然現貨賣超 34.64 億元，但期貨空單回補 3563 口，淨空單降至 2.04 萬口，期現貨不同調；個股方面，大買貨櫃三雄共逾 4.54 萬張，大砍復華台灣科技優息 (00929) 近 3.5 萬張。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 34.64 億元；自營商賣超 52.48 億元；投信買超 30.72 億元；三大法人合計賣超 56.39 億元。

外資今日買超陽明近 3.7 萬張最多，以及長榮 6205 張、萬海 4536 張，另買超長榮航 1.21 萬張；其餘個股方面，外資買超中信金 1.06 萬張，以及面板雙虎群創 6474 張、友達 5289 張。

ETF 部分，外資買超國泰投資及公司債 1.27 萬張、群益 ESG 投等債 20+ 9152 張、統一美債 20 年 8395 張、期街口布蘭特正 2 6328 張等。

外資賣超前 5 名均為 ETF，除了復華台灣科技優息外、還賣超元大投資級公司債 1.71 萬張、復華富時不動產 1.34 萬張、元大高股息 9790 張、國泰臺灣加權反 1 9736 張，另有國泰 10Y + 金融債 8742 張、國泰臺灣 5G+ 5044 張。

其餘個股來看，外資賣超工信 8759 張、華邦電 6044 張、南電 6682 張、英業達 5038 張，以及華航 5875 張、英業達 5038 張等。