外資3日賣超252億元 金管會信心喊話：台股基本面穩健

台股 2024 開年以來日 K 連三黑，外資連日賣超累計 252 億元，金管會今 (4) 日信心喊話，強調目前台股上市櫃公司基本面尚稱穩健，將持續關注國內外經濟情勢及美國利率政策對台股的影響。

台股今天遭遇月線反壓後震盪翻黑，終場收 17549.65 點，下跌 9.66 點，跌幅 0.06％，主要亞股普遍走弱，新加坡股市下跌 0.98%，韓國股市跌 0.96%，上證跌 0.80%，港股跌 0.71%，日股跌 0.61%。

據統計，今年截至 1/3 止，台股跌幅 2.07 %，港股跌幅 2.35%、深圳跌幅 2.04%、韓股跌幅 1.81%、新加坡跌幅 1.26%、上海跌幅 0.26%、美國那斯達克跌幅 2.79%、美國道瓊跌幅 0.69%，日本休市，台股表現介於國際主要股市之間 (優於香港、美國那斯達克) 。台股集中市場日均成交量約 3057.67 億元，相較去年同期增加 102.07%。

觀察 2023 年亞洲主要市場表現，日本漲幅 28.24% 居冠，台股漲幅 26.83% 次之，而韓國漲幅 18.73%、新加坡跌幅 0.34%、上海跌幅 3.70%、深圳跌幅 13.54%、香港跌幅 13.82%、美國道瓊漲幅 13.70%，台股表現優於多數亞股。

金管會公布擔保維持率數字，截至今年 1/3，信用交易之整戶擔保維持率為 172.04%。2023 年截至 11 月底本益比 20.48，現金殖利率達 3.47% (加計股票股利為 3.57%)。國內上市櫃公司截至 11 月底累計營收約 35 兆元，累計營收金額雖較 2022 年同期減少 8.67%，但仍為歷年同期第三高。