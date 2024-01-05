聯電去年12月營收探10個月低 外資估今年重返成長

晶圓代工大廠聯電 (2303-TW) 今 (5) 日公告去年 12 月營收，受客戶需求趨緩影響，單月營收降至 169.79 億元，探 10 個月來低點，全年也降至 2225 億元，年減 2 成，展望今年，外資看好，聯電隨著產業景氣回溫，稼動率也將在下半年回升，帶動營收重返成長，約 2476 億元，年增約 11% 左右。

聯電去年 12 月營收 169.79 億元，月減 9.63%，年減 18.94%，第四季合併營收 549.58 億元，季減 3.7%，年減 18.99%，累計去年全年營收 2225.33 億元，年減 20.15%。

外資今日出具報告指出，隨著邏輯晶片庫存回補需求復甦，聯電下半年的產能利用率將有所改善，恢復至 75-80%，定價也有彈性，因此將評等調升為優於大盤，目標價為 60 元。

針對面臨中國晶圓代工產能擴張影響，外資認為，由於台積電 (2330-TW) 價格策略相當堅定，有助其他代工廠捍衛價格，加上聯電今年 28/40 奈米產品組合轉佳，包括 28 奈米的 OLED 驅動 IC、高階 CIS 與 ISP，還有 40 奈米的 RF SOI 與汽車 MCU，皆有助聯電今年代工價格保持彈性。

外資預期，聯電 28 奈米新產能大部分將在今年第三季開始加入生產，推動平均售價走高，新加坡廠 (Fab 12i) 的 28/22 奈米產能，最快可能在 2025 年底上線。

此外，聯電與英特爾 (INTC-US) 在 12 奈米製程 IP 方面的合作，將對其股價產生積極影響，也驗證聯電在 28 奈米之後的技術路線圖。