三大法人買超344億元 外資歸隊再加碼聯電9.4萬張

台股今 (27) 日開高走高，終場加權指數大漲 139.77 點，收 17891.5 點，再度創下今年以來新高。三大法人合計買超 344.64 億元，其中外資加碼 367 億元，大買聯電 9.4 萬張，投信同樣青睞聯電。

今日三大法人籌碼動向，外資買超 367.88 億元，投信買超 12.44 億元，自營商則站賣方，賣超 35.68 億元。

觀察外資買超對象，聯電位居第一，買超 9.4 萬張，連三買，華邦電再度獲加碼 2.9 萬張，台積電也有 2.1 萬張，金融族群同樣受青睞，新光金 1.7 萬張，玉山金 1 萬張，元大金 9853 張。其他個股還有群創 1.7 萬張，英業達 1 萬張。

外資賣超方面，仁寶遭調節 1.3 萬張，長榮航 1.2 萬張，今日大漲的宏碁也遭賣超 9436 張，減碼華航、中工超過 5000 張。另外，建準、至上、華泰、威盛皆賣超逾 2000 張。

至於投信買超部分，投信與外資同步看好聯電，買超 4899 張，連 13 買。買超中信金、宏碁逾 4000 張，南亞科、旺宏、大聯大、統一、佳世達、華邦電都進到投信買超前十名。

投信今日賣超前十名，包括永豐金、精成科、中鴻、廣達、至上、瀚宇博、聯陽、矽創、緯創以及智易。