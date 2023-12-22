〈亞翔法說〉在手訂單1280億元 聯電新加坡廠進度約4成

無塵室與機電工程大廠亞翔 (6139-TW) 今 (22) 日召開法說會，總經理蔣曉麟表示，亞翔集團今年新簽約訂單 918 億元，尚未完工在手訂單 1280 億元，雙雙創下歷史新高，其中，聯電 (2303-TW) 新加坡廠訂單已完成 4 成，剩餘 6 成會在 12 月到明年認列，預期明年營運也會再優於明年。

亞翔集團主要有四大組成，包括亞翔工程、榮工工程、亞翔系統集成 (蘇州)、成都翔生，據點除台灣、中國外，也深耕東南亞地區，包括越南、新加坡都有接案，看好明年台灣、東南亞與中國三地業務都會同步成長。

觀察新簽約的訂單，亞翔補充，榮工訂單比重最高、達 44%，蘇州約 17%，台灣約 38%。

亞翔在台灣科技工程的主要客戶包括聯電、蘋果 (AAPL-US)、美日先進光罩、力積電 (6770-TW)、台積電 (2330-TW) 與南電 (8046-TW)，看好隨著 AI 及物聯網領域發展，也帶動半導體廠商建廠需求增加。

亞翔蘇州則專注在高端企業，不易受當地景氣波動，尤其中國資金持續挹注，對當地業績樂觀看；至於東南亞地區，將受惠供應鏈轉移趨勢延續，業績將持續增長。

展望後市，蔣曉麟看好，近期台灣公共工程市場包括土建市場，受惠政府大力投資，開始呈現供不應求，集團毛利率也往上拉升，高科技廠房市況目前也還是熱絡，以供應鏈短缺現象來看，產業不再去低價搶單，整體產業的毛利率都會趨於和緩。