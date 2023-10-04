AOI 設備廠牧德9月營收1.07億元 探76個月來低點 Q4保守

AOI 設備及廠牧德 (3563-TW) 今 (4) 日公布 2023 年 9 月營收爲 1.07 億元，爲 2017 年 6 月以來單月營收低點，月減 23.67%，年減 28.82%，累計 2023 年 1-9 月營收 15.25 億元，年減 5.19%，牧德對第四季營運看法保守， 法人估牧德今年營收恐難以突破 20 億元，爲 6 年來營收新低。

牧德 2023 年第三季營收爲 4.15 億元，季減 28.19%，年減 6.52%，但預估第四季營收仍將較第三季下滑。

造成牧德營收節節下滑的主要原因在於今年以來 PCB 廠的緊縮資本支出，同時，牧德也進一步篩選可能訂單客戶債信，加上部分來自載板廠的設備訂單遭到要求遞延交機，也造成今年下半年以來營收下滑。

牧德 2023 年上半年營收 11.1 億元，毛利率 62.89%，年增 5.5 個百分點，稅後純益 3.24 億元，年減 7.23%，每股純益 7.12 元。

牧德在獲日月光投控 (3711-TW) 參與私募入股後，有助於雙方合作開拓更多半導體封測應用設備，有助於 2024 年起牧德在半導體應用設備營收比重的拉高。

牧德指出，歐美終端客戶要求其供應商分散生產據點以降低地緣風險，PCB 廠東南亞建廠區趨勢已定，PCB 廠已陸續公布前往東南亞設廠的計畫。多數廠商在 2023 年前後宣布取得土地，並預計在 2024 年完工廠房，2025 年投產。牧德與客戶密切配合，搭配客戶的建廠計畫，適時提供在地化的服務量能。