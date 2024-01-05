2024新局面 輝瑞、Illumina遭投行降評 默沙東獲調升

投行 TD Cowen 分析師周四 (4 日) 調降輝瑞 (PFE-US) 和 Illumina (ILMN-US) 評級至「符合大盤表現」，但同時上調默沙東 (Merck) (MRK-US) 的評級至「跑贏大盤」。

針對輝瑞，該投行維持每股 32 美元的目標價，並預估該公司每股獲利 (EPS) 將在 2024-26 年期間強勁成長。

然而，儘管撐過了充滿挑戰的 2023 年，且許多看跌觀點似乎已在股價上反映出來，但 TD Cowen 分析師對該股前景仍不太有信心。「即使跌到這樣的水準，也很難撼動市場。」因此該投行下調其評級，等待更明朗的前景。

生物科技公司 Illumina 的目標價維持在每股 144 美元，TD Cowen 分析師指出該股較近期低點上漲了 40%，與目標價相差不到 10%，因此下調了評級。

TD Cowen 表示：「我們仍樂觀看待 Nova X 週期，並相信該公司在新任執行長 Jacob Thaysen 領導下執行與績效有機會更加改善。」考慮其成長和利潤前景，該投行認為該股現行股價的風險 / 回報平衡。

針對 Merck，TD Cowen 將目標價從 125 美元上調至 135 美元，稱該公司近期 EPS 能見性更高和穩健的新聞流，但 2023 年的股價表現僅達平均水準，且現行股價本益比低於平均。

TD Cowen 認為 Merck 能實現目標，「根據我們的分析，投資者應該關注 Keytruda 等大型專利到期情況。總而言之，默克今年表現可望高於平均。」