動力電池價格跌幅再擴大 今年Q2挑戰回穩

研調機構 TrendForce 今 (4) 日指出，去年 12 月動力電池市場持續去化庫存，導致電芯需求下滑，各家業者為穩定現金流，採低價搶單策略，導致價格繼續下跌，中國動力電芯 12 月價格跌幅擴大至 6-10%，車用方形三元電芯、鐵鋰電芯和軟包型三元動力電芯均價分別跌至人民幣 0.51 元 / Wh、0.45 元 / Wh 和 0.55 元 / Wh。

展望今年，研調預計，今年動力電池市場需求仍將保持增長，年成長率預估約 15-20%，隨著產業鏈各產品庫存逐步去化，庫存有望在第二季回歸至健康水位，鋰電池產品價格也將回穩。

儲能電芯方面，由於市場需求不如預期，加上產業產能擴張過快，儲能電池行業供應過剩、庫存堆積明顯，自去年第三季起產業開始去化庫存，12 月中國儲能電芯均價已跌至 0.45 元 / Wh，月跌幅約 4%。

此外，在儲能產業招標機制下，電芯競價激烈，部分儲能電芯的集中採購價格已壓至 0.4 元 / Wh 以下，低於部分電芯企業成本價。

消費電芯方面，12 月電芯需求繼續降溫，電芯廠商以低價拋售，積極去化庫存，開工率仍低，鈷酸鋰電芯均價月跌幅約 8%、至 5.77 元 / Ah。目前原料碳酸鋰跌勢未止，鈷酸鋰電芯成本繼續下滑，面對今年第一季淡季，1 月電芯價格恐繼續下滑，但由於近期鈷原料價格已小幅回漲，預計 1 月消費電芯跌幅將收斂。

研調指出，去年鋰電池產業鏈經歷一輪產能大規模釋放，加上終端需求放緩，使產業陷入產能過剩週期，鋰電池原料價格大幅下滑，其中，去年底碳酸鋰價格已回落至 10 萬元 / 噸以下，帶動電芯材料成本不斷下降，相較去年初，動力電芯月均價跌幅逾 5 成。