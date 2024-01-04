鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦金(2881-TW)EPS預估下修至6.25元，預估目標價為68元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對富邦金(2881-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.29元下修至6.25元，其中最高估值8.33元，最低估值5.44元，預估目標價為68元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|8.33(8.33)
|7.9
|最低值
|5.44(5.44)
|5.84
|平均值
|6.34(6.42)
|6.87
|中位數
|6.25(6.29)
|6.87
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|393,933,000
|297,995,930
|最低值
|251,114,250
|255,213,000
|平均值
|298,645,570
|281,872,710
|中位數
|281,537,730
|292,409,200
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|3.54
|12.49
|8.54
|5.46
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|259,458,299
|485,832,177
|476,506,085
|447,992,422
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2881/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。