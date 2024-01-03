鉅亨速報 - Factset 最新調查：廣達(2382-TW)EPS預估上修至12.94元，預估目標價為280元

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對廣達(2382-TW)做出2024年EPS預估：中位數由12.79元上修至12.94元，其中最高估值16.8元，最低估值10.65元，預估目標價為280元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|16.8(16.06)
|20.71
|最低值
|10.65(10.65)
|11.64
|平均值
|12.97(12.77)
|15.49
|中位數
|12.94(12.79)
|14.96
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|1,705,882,220
|2,075,656,000
|最低值
|1,384,202,000
|1,523,940,000
|平均值
|1,538,474,540
|1,838,847,410
|中位數
|1,549,944,000
|1,879,014,470
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|7.51
|8.73
|6.57
|4.14
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,280,429,312
|1,129,453,350
|1,090,858,851
|1,029,611,414
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2382/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。