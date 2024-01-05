鉅亨速報 - Factset 最新調查：駐龍(4572-TW)目標價調升至221.5元，幅度約3.39%

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對駐龍(4572-TW)提出目標價估值：中位數由221.5元上修至221.5元，調升幅度3.39%。其中最高估值236元，最低估值165元。
綜合評級 - 共有6位分析師給予駐龍(4572-TW)評價：積極樂觀5位、保持中立2位、保守悲觀0位。
駐龍(4572-TW)今(5日)收盤價為170.5元。近5日股價下跌2.92%，相關電機機械近5日下跌3.39%，集中市場加權指數下跌2.01%，股價波動與大盤表現同步。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。