金管會力推金融業導入數位身分驗證 10家核准試辦

為鼓勵金融機構及金融科技業者利用最新技術提出創新解決方案，金管會於 2022 年推出「數位身分認證及授權」主題式監理沙盒及業務試辦，讓民眾能更方便、安心地使用數位金融服務，本次主題式活動已結束，共有 17 家金融機構提出共 25 件輔導請求，顯示金融業逐漸導入數位身分驗證。

金管會說明，本次主題式活動有 10 家金融機構向金管會提出 10 件業務試辦申請案，其中 2 家 (合作金庫銀行及元大銀行) 可逕行開辦，剩餘 8 家已取得核准。

金管會進一步指出，有 5 家 (元大人壽、元大證券、元大期貨、玉山證券及第一金證券) 申請金融 FIDO 應用，主要是運用金融 FIDO 作為同一金控內跨子公司資料共享之身分驗證機制，並應用於線上開戶及申辦業務等。

另外 3 家方面，臺灣銀行的就學貸款戶開立數位存款帳戶之身分核驗模式於去年 12 月 7 日獲准試辦 1 年；好好證券與全支付電子支付股份有限公司合作辦理「開戶身分確認與款項收付」業務試辦，收受核准函之日起 6 個月內開辦，並試辦 6 個月；台灣人壽則是數位驗證同意行動投保服務業務試辦，各機構有多種不同金融服務場景的應用。

金管會表示，本次提出的案件中，以金融 FIDO 相關案件數最多，觀察業者需求及市場發展情形，因此於去年 8 月發布的金融科技發展路徑圖 2.0 中，推出金融 FIDO V2 計畫，除將評估擴大金融 FIDO 可辦理的業務項目或服務範圍外，並規劃將金融 FIDO 運用到金融以外領域 (例如 Mydata 平臺)、允許金控擔任自體系金融 FIDO sever 提供其子公司運用 (業者可向金管會申請業務試辦)，以及推動建置跨體系的「金融 FIDO 驗證轉接中心」，串聯各體系的金融 FIDO，以提升身分核驗的互通性。