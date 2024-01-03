精誠深耕線上金流支付版圖 三大新服務來了

精誠 (6214-TW) 今 (3) 日宣布，旗下子公司精誠金融科技電子發票加值中心 SYS E-invoice 正式上線，初期目標鎖定線下零售業和傳產客戶推廣，若加上去年第四季推出的 SYS Point 數位序號遊戲點數卡服務，預計此二項新服務約可占今年精誠金融科技營收達 20%，並規劃，後續再推出實質交易代收代付業務。

精誠金融科技具備台灣信用卡端末設備及收單清算系統市占達 70% 的領先基礎，延伸線下領先優勢，正逐步擴充線上金流支付產品線。

精誠說明，精誠金融科技公司擁有自己的技術團隊，透過自行開發的電子發票加值平台系統，提供多元化的電子發票加值中心服務，並可協助企業串接 POS 系統，也可離線開立發票，另提供一站式 turnkey 服務，讓企業可自行上傳，保護自己的營收資訊。

精誠金融科技前身是嘉利科技，是國內提供信用卡端末設備及收單清算系統領先的產業龍頭，客戶包括財團法人聯合信用卡處理中心等近 20 家金融機構。

看好零售業 OMO 市場，精誠金融科技陸續推出三項線上金流支付服務產品，除提供客戶於線上遊戲或虛擬產品進行點數交換、轉贈與轉售服務的 SYS Point 數位序號遊戲點數卡，以及新推出的 SYS E-invoice 電子發票加值中心外，未來預計推實質交易代收代付業務，真正實踐零售業 OMO。