台股大跌心驚驚! 專家指出另一指標預告後勢

台股周三大跌 294 點收盤，除了國際股市拉回，美債殖利率反彈也是原因之一，11 月初時大華國際證券投顧的阮蕙慈分析師指出，美元已經到頂長期資金將回流，除了台幣之外，他指出還有另一個領先指標。

股市老手們通常會看的一個數據，叫做「證券劃撥存款餘額」，它是證券商與客戶交割進出帳戶、自有資金帳戶、與交易所交割清算帳戶等合計的總額，象徵著股市的資金動能。

阮蕙慈表示，台灣的「證券劃撥存款餘額」不僅與台股的整體表現密切相關，而且往往領先了幾週、甚至幾個月的時間。從下圖來看，每一波「證券劃撥存款餘額」創新高之後，台股的大盤指數過幾個月就會跟著向上突破前高。

例如，2021 年 8 月底「證券劃撥存款餘額」創下新高（9 月下旬公布），台股大盤指數則是在 2021 年 12 月底持續創新高、2022 年 1 月 5 日來到 18,619 點歷史新高。

資料來源: M 平方

時間往回看，即便是在 2020 年 3 月台股因為 COVID-19 疫情導致崩跌，但從「證券劃撥存款餘額」來看，資金動能非常強勁，因此當時的台股很快出現 V 型反轉、向上創新高。

時間拉到去年 7 底來看，「證券劃撥存款餘額」又再度創下新高，後來台股從 11 月開始迅速上漲、12 月創下年度波段新高，即將挑戰 18,000 點大關。

阮蕙慈認為，在本土資金活水源源不絕的狀況來看，台股即使短期拉回，中期挑戰 18,619 應可樂觀期待！

週三台股 IP 股逆勢往上，金麗科 (3228-TW)、安國(8054-TW)、芯鼎(6695-TW) 都再創新高，世芯 (3661-TW) 開低走高、愛普 (6531-TW)、智原(3035-TW)、巨有科(8227-TW) 都上漲，IC 設計也表現不俗，這是因為今年電子復甦上游最有利，台灣也是中美對抗的受惠者，阮蕙慈分析師指出，看美股中微軟、英特爾、高通本波率先大漲噴出，已經預告今年的重點是 AI 應用，投資人可以趁拉回時把握。

文章來源：大華國際投顧 – 阮蕙慈分析師

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