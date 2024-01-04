中國服務業PMI升至52.9 寫下近五個月高點

最新數據顯示，去年年底中國服務業成長動力持續改善，財新中國通用服務業經營活動指數（服務業 PMI）繼續攀升。

《財新網》周四（4 日）公布的數據顯示，去年 12 月財新中國服務業 PMI 為 52.9，較去年 11 月上升 1.4 個百分點，為近五個月來最高。

去年全年財新中國服務業 PMI 均位於擴張區間，顯示服務業景氣持續修復。

儘管如此，投資人似乎並未領情，深成指周四早盤下挫跌逾 1%，滬指跌 0.48%，創業板指跌 1.27%。

去年 12 月財新中國製造業 PMI 微升 0.1 個百分點至 50.8，連續兩個月處於擴張區間；兩大行業 PMI 同時攀升，帶動綜合 PMI 從 51.6 升至 52.6，寫下去年 6 月以來最高紀錄，顯示企業生產經營活動總量增長，製造業與服務業產出皆出現更強勁擴張。

國家統計局公布的數據顯示，去年 12 月製造業 PMI 下降 0.4 個百分點至 49，服務業商務活動指數維持在 49.3 的水準，分別是連續第三個月和第兩個月落在萎縮區間。綜合 PMI 微降 0.1 個百分點至 50.3，仍高於臨界點，顯示經濟活動繼續擴張，但成長腳步放緩。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，去年 12 月製造業和服務業供求均有擴張，但目前內外部需求仍然不足，政府仍需鞏固經濟回升基礎，尤其是居民和企業預期偏弱，就業市場承壓。

王喆說，中央政府未來提出政策取向時，應堅持「穩中求進、以進促穩、先立後破」，多出有利於穩預期、穩增長、穩就業的政策。

展望新的一年，王喆認為，財政政策和貨幣政策尚有空間，政府仍需進一步增強穩就業政策力道，更加凸顯就業優先導向，減輕就業市場壓力，切實改善民生，培育市場主體信心。

