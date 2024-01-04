中國央行重啟PSL 規模可能不只人民幣3,500億

中國央行周二（2 日）表示，去年 12 月國家開發銀行、中國進出口銀行、中國農業發展銀行淨新增抵押補充貸款（PSL）人民幣（下同）3,500 億元。

值得注意的是，PSL 單月新增 3,500 億元，是有史以來第三高。最高與次高紀錄分別為：2014 年 12 月，新增 3,831 億元；2022 年 11 月，新增 3,675 億元。此前 PSL 主要投入房地產領域，此次 PSL 的投向，市場頗為關注。

經濟學家認為，PSL 可能用於支持「三大工程」建設，即規劃建設保障性住宅、「城中村」改造和「平急兩用」公共基礎設施建設。

近日中共就在中央經濟工作會議上強調，要積極穩妥化解房地產風險，一視同仁，滿足不同所有制建商的合理融資需求，促進房地產市場平穩健康發展。中共高層並指示，要加快推進「三大工程」。

據《第一財經》報導，對於此次三大政策性銀行獲得新增 PSL 3,500 億元，中信證券首席經濟學家明明表示，PSL 是央行貨幣政策工具之一，由央行向政策性銀行提供期限長、成本低的資金支持，兼具基礎貨幣投放和定向貸款支持兩大功能定位。

政策性銀行以質押方式向央行申請 PSL，抵押品包含高等級債券資產與優質信貸資產。

2015 年 10 月起，央行將 PSL 的對象擴大至國家開發銀行、中國農業發展銀行、中國進出口銀行。而 PSL 資金僅可用於特定項目貸款發放。

華泰證券研究所副所長張繼強則表示，當前房地產仍面臨一定壓力，基建投資也在放緩，微觀主體活力不足。「三大工程」建設需要資金支持，而 PSL 是合適資金來源。此外，目前總量貨幣政策空間有限，PSL 可以發揮投放基礎貨幣的作用。

張繼強認為，2015 年與 2022 年，央行投放 PSL 起到支撐投資增速、穩定信用擴張的作用。當下央行具備再度重啟 PSL 的合適條件。

張繼強猜測，首先在規模上，PSL 可能會達到 5,000 億元，甚至更多，未來央行可能會多輪投放；在利率上，當前 PSL 利率為 2.4%，未來仍有下降空間；投向上則為「三大工程」。