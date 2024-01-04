惠譽下調4家中國國有資管公司評級 警告恐進一步降級

惠譽周四 (4 日) 表示，已下調四家中國國有資產管理公司的發行人違約評級，並表示由於預期政府支持減弱，以及房地產市場低迷帶來的不利因素，可能會進一步下調評級。

其中，惠譽將中國信達資產管理公司 (01359-HK) 和中國東方資產管理公司的發行人違約評級 (IDR) 從「A」級下調至「A-」級，而中國華融資產管理有限公司 (02799-HK) 和中國長城資產管理公司的評級從「BBB+」下調至「BBB」。

惠譽還表示，中國信達的前景維持「穩定」，而其他三家資產管理公司則被列入負面觀察名單，這可能預示著它們的 IDR 將進一步被下調。

惠譽稱，正在等待 2023 年年終的財務結果，以衡量會否需要進一步下調。

惠譽指出，此次降級的原因是政府對中國主要國有資產管理公司的潛在支持的不確定性增加，以及評估其獨立信用狀況的標準發生了變化。

惠譽分析師在報告中寫道：「考慮到一些資產管理公司的財務表現和資本約束不佳，以及政府對該部門支持立場的不一致，政府及時向國有資產管理公司提供特別支持的傾向已經減弱。」

惠譽認為，這些動態已經降低了資產管理公司有效履行其購買系統中不良資產的政策角色的能力。

惠譽仍對中國信達的展望維持穩定，主要基於這家公司相較其同行財務狀況更強勁。然而，其他三間資產管理公司則被列入負面觀察名單，因 2023 年的財務狀況可能會進一步惡化。

惠譽指出，中國房地產市場的問題，以及 2023 年經濟復甦的緩慢，為資產管理公司帶來了更多阻力。儘管評級機構仍預期它們的財務狀況會恢復，但恢復的速度將在很大程度上取決於房地產行業。