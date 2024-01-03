中鋼開發新一代高功能橋梁用鋼 布局80公斤級產品

中鋼 (2002-TW) 積極投入研製新一代高功能橋梁用鋼，陸續開發 50、60 公斤級兼具高強度及韌性的新型高功能橋梁用鋼產品，不僅能達成橋梁輕量化，也提高橋梁興建工程效率，力助國內鋼結構橋梁升級，中鋼表示，持續投入研發 80 公斤級頂級橋梁用鋼產品。

隨著社會大眾環保意識不斷提高，加上氣候變遷加劇使得颱風、暴雨愈趨頻繁，鋼結構因具備強度高、韌性佳且自重較輕等優點，能避免洪水、土石流等災情對橋梁造成嚴重損害，故逐漸成為橋梁的主流型態，國內橋梁設計也朝向「高橋墩、大跨距、深基礎」之新趨勢發展。

中鋼秉持「產業升級，材料先行」的理念，積極投入研製新一代高功能橋梁用鋼，成功開發鋼包括 50 公斤級的 SBHS400，以及 60 公斤級的 SBHS500、SBHS500W 與 ASTM A709 Gr.HPS 70W 等高強度鋼板，產品皆採低碳變韌鐵設計，再搭配先進控軋控冷技術生產。

其中，SBHS500 鋼板已成功導入安坑輕軌安心橋、國道四號豐潭段及台北中正橋改建等大型建案，中鋼說明，SBHS500 鋼板跟傳統橋梁用鋼相比，強度提升 1.4 倍，衝擊韌性也提高 3 倍，不僅提升橋梁結構抗疲勞特性，確保結構安全性，而 A709 HPS 70W 鋼板亦應用於淡江大橋主橋體工程。

中鋼也與台灣科技大學及高雄科技大學建立橋梁工程研究中心，長期合作投入高功能橋梁用鋼的橋梁應用設計與加工技術研究，產出包括「橋梁用鋼耐久性能評估」、「鋼橋柱的耐震消能板研究與設計」、「橋梁塗裝的耐用年限評估」等成果。

此外，也建置「鋼橋生命週期成本評估系統」，確認高功能橋梁用鋼的適用性與效益，並和鋼結構協會共同編修高功能橋梁用鋼設計與施工指引，並積極推動新產品納入國家規範，加速應用於國內新橋梁建案。

展望未來，中鋼除了投入研發 80 公斤級的 SBHS700、SBHS700W 頂級橋梁用鋼產品外，也持續結合產學界的研發設計能量，提升高功能橋梁用鋼性能，並發展新式設計與工法，再進一步優化國內橋梁的安全性和耐久性，實踐「共創價值」願景。