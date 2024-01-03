美聯邦債務總額首破34兆美元 國會再度面臨預算之爭

美國財政部周二 (2 日) 發布報告表示，美國聯邦政府的公共債務總額首次突破 34 兆美元，在年度預算尚未到位的情況下，議員們將在下周重返國會，繼續針對支出問題進行討論。

美國國會預算局 (CBO) 在 2020 年 1 月預估，聯邦債務總額要到 2029 財年才會突破 34 兆美元。當前債務水平比 CBO 此前給出的預測還要提早達標，可部分歸咎於疫情爆發導致美國大部分經濟陷入停擺，債務以快於預期的速度成長。

在時任總統川普 (Donald Trump) 和現任總統拜登 (Joe Biden) 的領導下，聯邦政府以大量舉債作為穩定經濟和帶動復甦的手段，但在經濟反彈的同時，通膨也隨之飆升，進而推高利率與政府的償債成本。

羅耀拉瑪麗蒙特大學 (Loyola Marymount University) 經濟學教授 Sung Won Sohn 表示：「目前為止，政府一直在花錢，就好像我們坐擁無限資源一樣。但最重要的是，天下沒有白吃的午餐，我認為前景相當嚴峻。」

不過，目前債務問題似乎尚未對美國經濟構成壓力，因為投資人依然願意將錢借給聯邦政府。不過，未來幾十年的債務動向，恐怕會為社會安全、醫療保險在內等重要支出項目構成風險。

與此同時，包含中國、日本、南韓和歐洲國家等美國公債的外國買家，均已減少美債的持有部位。彼得森基金會 (Peterson Foundation) 一項分析顯示，外國持有的美國公債比率在 2011 年達到 49% 的高峰，但截至 2022 年底已降至 30%。

民主黨和共和黨均呼籲削減債務，但他們對於削減債務的方法，始終無法達成共識。為了減少赤字，同時繼續為國內議程挹注資金，拜登政府不斷推動對高收入族群和公司增加課稅，同時增列國稅局預算，助其追討未繳稅款。

共和黨議員則呼籲大幅削減非國防政府支出項目，並廢除《通膨削減法案》中的清潔能源稅收抵免。共和黨人也希望取消拜登政府對國稅局的資助。

議員們將在下周重返國會，在 1 月 19 日至 2 月 2 日的最終期限內，討論截至 9 月的支出問題。若朝野未能針對 2024 財年支出法案達成共識，聯邦機構將陷入停擺危機。