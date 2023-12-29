〈台幣〉外資出口商拋匯力道減緩 匯價小升挑戰30.6字頭

台北匯市今 (29) 日為 2023 年最後一個交易日，資金瘋狗浪現象暫歇，由於出口商多以完成例行性拋匯，外資匯入也沒有前兩日強勁，使得新台幣兌美元早盤僅小幅走揚，最高來到 30.672 元，並未超越昨天的波段高點，不過，下午外匯是否會進一步匯入仍待觀察，央行持續緊盯匯價適時介入調節。

出口商近二日大舉拋匯，抓緊時間趕在年底作帳，新台幣兌美元匯率今天最高來到 30.672 元，升值 4.6 分，但在「價格不漂亮」的情況下，可能會加以觀望，不過，匯銀人士認為，台灣仍有選舉行情可期，外資有可能會進一步匯入買股。

台股今天早盤震盪走弱，但接近 10 點左右，由電子股發動攻勢，帶動加權指數翻紅，蓄勢挑戰萬八大關，其中，AI PC/NB 概念股吸引買盤進駐，佳世達直奔漲停，廣達、仁寶聯袂走高，此外，觀光族群同獲資金點火，金融股跌幅同步收斂，助攻大盤翻揚，最高來到 17945 點。

觀察主要貨幣今天對美元表現，美元指數持續走軟，亞幣仍吸引熱錢青睞，其中，韓元早盤升值 0.31%，人民幣升值 0.24%，新加坡幣及泰銖均升值超過 0.2%，新台幣小幅升值 0.09%，日元回檔修正，早盤微貶 0.01%。

匯市今天即將封關，根據央行統計，2021 年底以來截至今年 12 月 28 日，亞幣中以日元貶值 18.26% 最多，其次為人民幣 10.22%，新台幣累計貶值 9.86%，韓元則貶值 7.7%，越南盾貶 6.1%，反觀新加坡幣近 2 年來逆勢升值 2.79%，幣值相對強勢。