外資買超193億元 敲進大型權值股、金控股準備抱股過年

台股今 (28) 日上演神龍甩尾，尾盤翻紅，終場上漲 18.87 點，收 17910.37 點。三大法人共買超 118.03 億元，其中外資買超 193 億元，特別青睞大型權值股，包括台積電以及多檔金控股，皆大買超過 1 萬張。

觀察三大法人籌碼動向，外資買超 193.26 元，連三買，不過投信與自營商皆站賣方，投信賣超 10.9 億元，自營商則賣超 64.33 億元。

金融族群深受外資青睞，大舉敲進中信金 1.7 萬張，開發金 1.3 萬張，玉山金 1.1 萬張，新光金、台新金皆買超逾 1 萬張，其他如國泰金、元大金、華南金等也都買超逾 7000 張。另外，外資大買友達 1.7 萬張，宏碁 1.6 萬張，仁寶 1.5 萬張，台積電 1.3 萬張。

外資賣超方面，賣超亞力 1.2 萬張，緯創 7249 張，輔信 5188 張，英業達 4079 張，中興電 3841 張，旺宏、神達、泰碩以及合機也都遭調節超過 3000 張。

投信今日買超前三名，擴大買超華邦電 1 萬張，中信金 5273 張，南亞科 3832 張，買超統一、大成鋼、致伸、鴻海、裕隆以及長榮鋼超過 1000 張。

至於投信賣超部分，永豐金、華通遭調節逾 3000 張，賣超仁寶、長榮、中鴻、智原超過 2000 張，其他如欣興、奇鋐、緯創及東陽也都進到投信賣超前十名中。