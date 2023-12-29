〈台股2023封關〉今年漲點史上第二高 外資轉買2753億元 結束連三年賣超

台股今 (29) 日在上下震盪後，收盤寫下今年新高點，達 17930 點，距離萬八僅一步之遙，全年漲點達 3793 點，為史上第二高，三大法人方面，外資全年買超 2753 億元，投信也加碼 2374 億元，僅自營商賣超 2620 億元，三大法人合計買超 2508 億元。

保德信台股團隊指出，台股今年大漲 26.83%、漲點達 3793.12 點，在主要股市中 OTC 指數名列第三強，加權指數排名第五，僅次於美日股，整體市值大增 12.62 兆元，來到 57 兆元，本益比來到 20.4 倍。

保德信台股團隊分析，進入 2024 年 1 月尚有選舉行情可以正面解讀，且選後不確定因素解除後，也有利法人資金回補，搭配美國降息預期帶動資金面充沛，多方氣氛與籌碼面皆有利，且根據統計，歷年選舉過後 30 天，台股多為正向表現。

保德信台股團隊表示，回顧今年 1、2 月由半導體領頭上漲，3 至 4 月轉為中小型股表現較佳，進入 5 至 7 月開始，在輝達 (NVDA-US) 大漲的帶動下，資金蜂擁 AI 伺服器相關族群，推升股價高漲，到了 8 至 10 月在台股漲多後，出現獲利了結賣壓，投信被動式基金續承接。

進入第四季之後，原本今年來多站在賣方的外資，開始轉為大幅買超，雖然偶有出現短線漲多調節獲利現象，不過整體類股健康輪動，除了科技族群外，也擴散至航運、原物料等低基期景氣循環族群，進而推升指數在 12 月下旬起持續碎步墊高。

保德信台股團隊認為，今年台股表現強勢，主要靠 AI 科技產業的帶動，看好 AI 人工智慧在各產業的應用持續擴大，且全球科技產業浪潮已從過去的智慧裝置、4G 等，進入 AI 伺服器等新時代，預期將帶動科技產業 2024 至 2025 年獲利加速年成長，有利台股相關供應鏈股價走勢。

保德信台股團隊看好，台股明年多頭動能仍在，2024 年台股投資不妨聚焦 AI 與半導體為雙主軸，包括電子標籤、電動車、高速運算和傳輸、伺服器新平台轉換、摺疊手機等皆可留意。

另外，已位於低檔的消費性族群如 AI NB、IC 設計，傳產的鞋材、紡織、電子標籤與隱形眼鏡，以及景氣循環已在週期底部相關類股，包括矽晶圓、晶圓代工、工業電腦等、高殖利率族群，都是可以佈局的方向。