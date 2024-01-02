〈台股盤前〉台股開紅盤 AI及先進封測元月行情將領風騷

台北股市今 (2) 日爲 2024 年開出紅盤，大盤也可望擺脫前一交易日 2023 年封關時漲多個股在連續假日前獲利了結的沈悶盤勢，法人對 AI 概念股、封測類股及記憶體類股仍十足看好，市場專家指出，今天的台股仍將由電子股主導大盤震盪向前，且留意個股上月的營收走向。

台股集中市場大盤前一交易日開在 17893.63 點，最高 17945.7 點，最低 17864.23 點，並且收在 17930.81 點，上漲 20.44 點或 0.11%，集中市場全場成交值 2720.74 億元。

今年 AI 相關科技仍是關注焦點，Nvidia、AMD、Intel 為滿足市場對於更強大的 GPU 需求，相繼推出高階晶片，將緩解 GPU 的供不應求，同時創造商機，AI PC、WiFi 7、AI 手機、AR 及 VR 等相關新產品也相繼亮相，並將推出新規格產品上市，將帶動 2024 年消費性電子需求的重返成長走勢。

現階段投資人對台北股市操作上仍看好高科技類股包括手機相關、半導體先進封裝測、AI 伺服器及相關零組件、智慧型手機及通訊網路；法人認為，在相關 的操作策略仍看好台股中長期的基本面及股價，但，市場消息紛呈，需視個股的評價估值進行間操作。

證券分析師張陳浩指出，台股目前進入由多方控盤走升格局，研判大盤在明年的大選前將持續走多，類股輪動快速，市場資金轉往低位階族群切入作多，張陳浩仍看好記憶體上游如華邦電 (2344-TW)、南亞科 (2408-TW) 等受惠市場需求增加及漲價效益的類股。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股目前展現多方控盤的輪動格局，預估將以站在 5 日線之上的震盪格局，但要留意漲多個股的遭遇調節賣壓出籠壓盤。

證券分析師黃漢成指出，由整體的台股集中市場大盤走勢來看，指數可望持續以高檔震盪格局向前，目前台股大盤指數已進入另一箱型區間震盪。