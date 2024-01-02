00919勇奪12月台股ETF人氣三冠王 規模叩關千億

加權指數 12 月大漲 2.85%，台股 ETF 人氣持續火熱，整體而言，高息 ETF 還是名列前茅，值得一提的是，群益台灣精選高息 (00919-TW) 為台股 ETF 規模增加、受益人增加、交易量最大的高人氣三冠王，規模已來到 966.6 億元，有機會成為第五檔千億級台股 ETF。

觀察代表人氣三要素交易概況，以 12 月規模金額增加來看，前三名依序為 00919 增加 394.55 億元、國泰永續高股息 (00878-TW)134.7 億元、復華台灣科技優息 (00929-TW)107.83 億元。

以受益人數增加來看，12 月增加前三名依序為 00919 增加 15 萬 4376 人、00929 增加 4 萬 2491 人、00918 增加 2 萬 9811 人；以日成交均量來觀察，12 月日均量最大前三名依序分別為 00919 為 13 萬 1538 張、00929 為 10 萬 0303 張、00632R 為 8 萬 3170 張。

市場法人分析，00919 高人氣的原因在於其自成立以來共配息三次，前兩次配息金額皆為 0.54 元，皆已完成填息，而第三次是在 12 月除息，更是上調的配息金額到 0.55 元，呈現類似台積電階梯式步步高的配息政策，優於投資人期待，因此深受投資人青睞。

此外，00919 在 12 月已依照目前公布的前三季 EPS 成長條件篩選換股完成，過去 00919 有近 8 成都在電子，但這次調整完成之後，電子比例應該會降到 7 成以下，傳產也分散到航運、鋼鐵、電機、化工、生活百貨等不同類別，再加上 2 檔金控股，涵蓋的產業更多元，更有利於風險分散，市場對於 00919 填息也持高度期待。

群益台灣精選高息 ETF 基金經理人謝明志表示，台股高息 ETF 穩定的高息配息政策及精選選股資本利得與填息能力的好表現，成份股選股要同時兼具營運成長以及股息收益，這些都是投資人在選擇標的時須考量的因素，若再搭配本身的「收益平準金」機制，高股利也不會因為未來受益人增加而被稀釋。台股高息 ETF 是存股族投資人長期穩健投資的好選擇，特別受青睞。

謝明志認為，台股在信心回籠之下，推升指數走高，2023 年收在當年最高點，整體而言，台股產業庫存逐漸恢復健康，以及總統大選行情可期下，對後市仍持正面看法，因此，若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。