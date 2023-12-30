洗盤還是出貨？加密貨幣礦商Marathon連漲11日後走跌 周五挫逾16%

加密貨幣礦商 Marathon Digital Holdings (MARA-US) 周五 (29 日) 重挫 16% 以上，在本月初出現令人驚豔的漲幅後，隨即迎來今年 1 月 18 日以來最糟糕的一天。

Marathon 周五下挫 16.44%，收每股 23.49 美元。

此前，該股連漲 11 日，期間漲幅飆到 112.1%，並於周三收每股 31.07 美元，登 2022 年 3 月 29 日以來的最高價，隨後周四回落 9.5%。今年 1 月 18 日該股大跌 17.4%。

FactSet 數據顯示，Marathon 今年迄今股價仍有近 600% 漲幅，創下 2020 年以來表現最好的一年。分析師認為，該股近期上漲的部分原因是美國即將核准現貨比特幣 ETF 所帶來的樂觀情緒。

其他加密貨幣礦商今年也有所上漲，Riot Platforms (RIOT-US) 今年上漲了 360% 以上，Ebang International (EBON-US) 同期上漲 430% 以上。

根據 CoinDesk 的數據，比特幣周五小幅走低，過去 24 小時內下跌 1.1%，略高於 42000 美元。比特幣今年迄今已上漲 156.9%，但仍較 2021 年的高峰下跌近 40%。

