知名分析師：嬰兒潮世代將釋出房源 房價可望下跌

隨著利率飆升、買家觀望」賣家惜售，過去一年多美國房市幾乎陷入深凍狀態，而有限的房屋供應使得房價仍居高不下。

然而，一位專家指出，嬰兒潮世代正在變老，他們將開始以更快的速度縮小住房面積，這將令房價下跌。

這對於那些因高房價和高利率而持觀望態度的潛在購屋者而言，無疑是個好消息。

因預測 2008 年房市崩盤而被譽為「華爾街先知」的惠特尼 (Meredith Whitney) 表示，隨著嬰兒潮世代轉向較小的房屋，他們將釋出房屋庫存，從而給市場帶來一波供應潮。

她指出，「一個很重要的人口趨勢是美國的老化，也就是所謂的『銀髮海嘯』，每天有 1 萬人邁入 65 歲。到 2030 年，整個嬰兒潮世代都將超過 65 歲。」「那將占美國總人口的 20%。」

市場上更多的房屋供應將有助於降低房價。與過去幾年相比，這將是一個很大的變化。過去幾年，大規模的供應緊縮推動房價升至歷史高點。

同時似乎有更多的新房子進入市場。惠特尼說，「你會看到新的房屋建商建造更多經濟適用房，你會看到房屋價格下降。」

就目前而言，基於對未來房價的走勢預判，她建議千禧世代暫緩買房，並建議嬰兒潮世代趁現在出售房子。

目前美國房價仍處於高位，與此同時，房貸利率也處於多年高點，不過過去一個月一直在下滑。

美國 30 年期房貸利率目前仍是 2022 年初時的 2 倍多。美國抵押貸款巨頭房地美本周表示，30 年期固定貸款平均利率為 6.61%，低於上周的 6.67%。