〈2023封關〉台股10大飆股至少漲2倍 華城漲5.77倍最飆 股王世芯翻漲3.16倍

台股大盤指數今 (29) 日迎來封關日，終場上漲 20.44 點，收 17930.81 點，全年大漲 3793 點，史上第二高，為台股畫下完美句點。統計今年上市公司漲幅前 10 名，分別為華城、迎廣、定穎投控、亞翔、材料 - KY、世芯 - KY、勤誠、緯創、華孚以及華泰。

觀察今年前十大台股最飆股，漲幅皆超過 200%。除重電類股華城位居冠軍，以及化學工業的材料 - KY，其他大多為電子相關族群。

華城 (1519-TW) 成台股今年最飆股，全年大漲 278.7 元，漲幅高達 577%；迎廣 (6117-TW) 位居第二名，漲 62.85 點，漲幅 454%；第三名為定穎投控 (3715-TW)，漲幅 434%；亞翔 (6139-TW) 漲幅 352%，材料 - KY(4763-TW) 漲 348%，分別位居第四與第五名。

第六至第十名則分別為，千金股世芯 - KY(3661-TW) 漲 316%，勤誠 (8210-TW) 漲 275%，緯創 (3231-TW) 漲 235%，華孚 (6235-TW) 漲 228%，華泰 (2329-TW) 漲 211%。

受惠政策利多，帶動華城股價，雖然封關日華城開高走低，但全年漲幅仍高達 577%，遠遠超過第二名的迎廣。華城先前於法說會時指出，除受惠台電強韌電網計畫外，包括外銷事業與綠能需求也都是成長動能。華城也特別點出，外銷事業看俏，明年營收占比有望超過 4 成。