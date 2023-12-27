國璽幹細胞治療慢性腦中風新藥 取得台灣兩項專利

國璽幹細胞 (6704-TW) 旗下治療腦中風新藥 GXNPC1 思益優繼二期臨床結果正向後，也在本 (12) 月取得慢性中風醫藥組合物的台灣兩項發明專利，公司看好，將對腦中風幹細胞藥物加速商品化時程。

國璽幹細胞表示，對大多數中風患者而言，目前並無有效的治療方法可以恢復患者的神經功能。此外，中風三個月以後，血腦屏障已經關閉並進入慢性中風期，此時透過靜脈給藥也無法進入腦部，腦內相關生長因子訊號也不再產生，因此一般的幹細胞注射無法達到治療的效果。

國璽幹細胞運用幹細胞分析平台與 Nigiro-Med 激活技術兩大平台所開發的腦中風幹細胞新藥 GXNPC1，讓幹細胞穩定的產生滋養因子，其成分有望保護幹細胞抵抗惡劣環境，同時協同細胞改善中風後受損腦部的修復，促進中風後的神經功能恢復，此項已獲得兩項台灣發明專利 (專利號: I827302、 I827528)，並同時布局重點外國專利。

該新藥二期臨床試驗結果顯示，能讓原本對常規處置已無進展的中風病患，在接受思益優 (GXNPC1) 移植後，2 周至第 24 周神經功能持續改善，打破以往中風六個月後神經功能無法持續改善的困境。

根據 Global Market Insight 研究報告顯示，全球腦中風盛行率逐年提高，2022 年腦中風市場規模 372.4 億美元，預估 2030 年將達 599.5 億美元，年複合成長率高達 6%。

台灣方面，依據衛生福利部統計顯示，腦中風每年約新增 3-4 萬人，光是醫療費用統計的健保點數約 188.3 億，屬於高盛行率的疾病， 因此對於中風後癱瘓失能的病患而言，有急迫性的醫療需求。

此外，腦中風是造成全球人口死亡與失能的主要原因，幾乎每六個人就有一位會發生中風，即使救活後通常會遺留下不同程度的神經功能障礙。

國璽幹細胞表示，一次獲得兩個關鍵性的幹細胞製劑專利，凸顯公司深耕技術研發，在細胞治療逐漸成為顯學的今日，產業間的競合以及對智慧財產權的重視，專利佈局更加完整，並有利於後續授權洽談。