〈能源盤後〉馬士基恢復通行紅海 緩和運輸中斷擔憂 油價大跌

國際油價周四 (28 日) 收低，上周美國原油庫存下降，但市場未從該數據中獲得提振，對紅海航運中斷可能性的擔憂情緒也降至次要地位。

能源商品價格

2 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 2.34 美元或 3.2%，收每桶 71.77 美元。

2 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 1.26 美元或 1.6%，報每桶 78.39 美元。

3 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 2.39 美元或 3%，報每桶 77.15 美元，此為交易最活躍的 Brent 期貨。

1 月交割的汽油期貨價格下跌 3.2%，收每加侖 2.085 美元。

1 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.6%，收每加侖 2.556 美元。

2 月交割的天然氣期貨價格上漲 4.9%，收每百萬 Btu 2.557 美元。

市場驅動力

馬士基 (Maersk) 航運公司周三表示，已排定未來數日與數周間數十艘貨櫃船航行蘇伊士運河和紅海的計畫。

先前以哈戰爭爆發後，胡塞叛軍發動一連串無人機和飛彈襲擊通行紅海的船隻，藉此表態支持哈馬斯，造成馬士基和其他大型航運公司將船隻改道遠離該地區，引發市場擔憂中東石油運輸中斷。

美國上周宣布啟動國際海軍行動來阻止胡塞叛軍對紅海商業航運的攻擊。馬士基周日遂宣布將恢復通行紅海。

SPI 資產管理公司管理合夥人 Stephen Innes 報告指出：「儘管胡塞叛軍持續發動導彈襲擊，但全球航運巨頭仍準備恢復航行紅海，導致油價下跌。」基於風險計算後，航運公司恢復通行紅海，因他們篤定受任護衛該地區的多國海上特遣部隊將不負使命完成任務。

價格期貨集團分析師 Phil Flynn 周四報告指出，過去 24 小時紅海航線受威脅而遭大拋售，但此局面可能會大扭轉。

供應報告

能源資訊局 (EIA) 公布，上周 (12/22 止) 美國原油庫存減少 690 萬桶、汽油庫存減少 60 萬桶、餾分油庫存增加 80 萬桶，但油價未能獲得持續提振。

根據 S&P Global Commodity Insight 調查，分析師平均預期上周美國原油庫存減少 350 萬桶、汽油庫存增加 71 萬桶、餾分油庫存減少 5 萬桶。

消息人士透露，美國石油協會 (API) 周三晚間公布，上周美國原油庫存增加 180 萬桶。

EIA 報告也指出，上周天然氣庫存減少 870 億立方英呎。

根據 S&P Global Commodity Insight 調查，分析師平均預期上周美國天然氣庫存減少 780 億立方英呎。

施耐德電氣大宗商品分析師 Victoria Dircksen 表示，美國國家海洋暨大氣總署 (NOAA) 8 至 14 日天氣預報顯示，美國本土南半部氣溫預計低於平均，一定程度提升取暖需求，因此提振天然氣期貨價格。