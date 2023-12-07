〈能源盤後〉美汽油庫存大增 WTI連跌5日 摜破每桶70美元

國際油價周三 (6 日) 下跌，美官方數據顯示國內上周汽油庫存大增，令 WTI 跌破每桶 70 美元，為 6 月底以來首見，且連續第五日收低。交易員持續衡量 OPEC + 在新一年第一季實施自願減產的前景。

能源商品價格

1 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 2.94 美元或 4.1%，收每桶 69.38 美元，為最近月 WTI 期貨價格自 6 月 27 日以來最低收盤價。根據道瓊市場數據，WTI 期貨價格連跌 5 日，創下 2 月以來最漫長跌勢。

2 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 2.90 美元或 3.8%，報每桶 74.30 美元，最近月 Brent 原油期貨同樣連跌 5 日並收在 6 月 28 日以來最低點。

1 月交割的汽油期貨價格下跌 3.8%，收每加侖 2.03 美元。

1 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.5%，收每加侖 2.58 美元。

1 月交割的天然氣期貨價格下跌 5.2%，收每百萬 Btu 2.57 美元。

市場驅動力

自上周四以來，石油期貨一直面臨壓力，當時由石油輸出國組織及其盟友 (即 OPEC+) 宣布進一步減產，但結果令交易商感到沮喪。ActivTrades 高級分析師 Ricardo Evangelista 認為，投資者對 PEC+ 成員國同意的額外自願減產對市場的潛在效果無感。

「自 11 月底以來，Brent 原油已跌逾 6%，這表明市場的擔憂轉向需求方面，因為對經濟放緩的擔憂加劇。」

OPEC + 產油國上周四同意明年第一季自願減產約 220 萬桶 / 日，該數字包含市場已普遍預期的沙烏地阿拉伯自願減產的 100 萬桶 / 日，以及俄羅斯自願減產的 30 萬桶 / 日。

分析師指出，整體減產屬自願性質，讓交易商質疑生產商是否會遵守。

SPI 資產管理公司管理合夥人 Stephen Innes, 表示，「周三油價多頭再次頭痛，因為沙烏地阿拉伯下調了 1 月份運往主要亞洲市場的官方售價，為 7 個月來首見。這支持此觀點：隨著 2024 年第一季臨近，市場基本面正在走疲。」

總體而言，「感覺買方已筋疲力盡，在可見的石油庫存沒有大量消耗的情況下，可能很難推動積極走勢。」他說。

此外，石油趨勢跟隨美國 GDP 的變化，Innes 認為第三季可能會大幅下降，加上 OPEC 成員的合規性裂縫，以及美國石油產量意外的增長，這些讓年底景象不那麼樂觀。

供應數據

美國能源資訊局 (EIA) 周三公布，上周 (12/1 止) 美國商業原油庫存下降 460 萬桶，為 7 周來首次下降。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周 (12/1 止) 美國商業原油庫存減少 410 萬桶。美國石油協會 (API) 周二晚間報告，上周美國原油庫存增加 59.4 萬桶。

EIA 數據也顯示，上周汽油庫存增加 540 萬桶、蒸餾油增加 130 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周汽油和餾分油供應量均增加 80 萬桶。

DTN 高級市場分析師 Troy Vincent 表示，隨時間邁向 2024 年，成品油庫存的建設應持續是市場焦點。

美國煉油廠「終於結束維護並恢復過來，再加上需求疲軟和聖嬰現象驅動的天氣模式，應會讓煉油廠不像過去兩年那樣在冬天關閉，這奠定了更強勁的冬末燃料庫存基礎。」

EIA 數據顯示，過去四周車用汽油供應總量 (需求指標) 平均 850 萬桶 / 日，較去年同期增長 1.1%。

同時，EIA 指出，Nymex 交割中心俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存上周增加 190 萬桶。美國石油產量小幅下降 10 萬桶，至每日 1310 萬桶。