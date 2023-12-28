【量大強漲股整理】大選將近，電力股有戲嗎?該留意誰?

今日台股早盤再度創下新高，不過權值股走勢疲軟，終場上漲 18.87 點，收 17910.37 點，成交量 2846.81 億元。

看一下三大法人: 外資買超 193.26 億元；投信賣超 10.9 億元；自營商賣超 64.33 億元，三大法人合計買超 118.03 億元。

台股今日開高攻上 17928.14 點，創波段新高後壓回，最低來到 17841 點，上下震幅逾 80 點收量縮紅 K 棒，日線連 7 根紅 K，均線多頭排列走勢，不過今日大盤表現不夠強勢，昨日強勢的權值股以及 AI-PC 概念股稍作休息整理，改由重電、記憶體族群撐盤，台股力守 17900 點；英特爾 12 月中旬推出的新處理器，搭載 AI 功能，而美國消費性電子展（CES）將於明年 1 月 9 日登場，台股的 AI PC 族群仍是聚焦重點族群；明日是下半年最後一個交易日，同時收日線、周線、月線、季線、半年線及年線，有望寫下六線齊紅的表現，時序進入第 1 季後，將關注以下兩點：第一: 12 月聯準會 FOMC 會議利率持平不動，聯準會將於 2024 年某個時間點開始降息，一旦降息訊號確立，有利股市續攻；第二: 美元走弱，台幣強升，重返「30 字頭」，來到 30.684 元，後續走勢將是外資奮力買超台股的主因，預期元旦後，資金將重回電子股上，續朝萬八關卡邁進。

個股方面， (2330-TW)台積電，外資連四日買超，今日走高收紅，來到 593 元，波段新高、 (2454-TW)聯發科，盤中創波段新高，來到 1055 元，不過終場翻黑跌 1.44%；重電族群漲勢強勁，(1503-TW)士電，站在所有均線，強攻漲停 125.5 元、 (1519-TW)華城，同樣漲停鎖住 348 元、(1514-TW)亞力，量能放大逾 6 萬張，終場上漲 3.73%、(1513-TW)中興電，漲 2.59%、(1504-TW)東元，站上半年線上，投信連 10 日鎖碼逾三萬張；傳出蘋果明年下半年將推出摺疊產品，軸承三雄，(3376-TW)新日興、(3548-TW)兆利、(6805-TW)富士達，早盤上揚；聯華神通集團的， (3706-TW)神達，漲幅 5.76%，爆量 12 萬張 ，同集團的 (3005-TW) 神基，投信連續買超 12 日，未來將有機會做表現。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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