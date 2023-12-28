工信奪高雄捷運黃線工程近307億元案 在手案量突破700億元

主要以承攬公共工程為主的營造廠工信工程 (5521-TW) 今 (28) 日公布，以 306.92 億元金額，拿下高雄捷運黃線 YC03 標土建、設施機電及軌道統包工程採購案，加計此一工程統包案，也使工信工程近一年公共工程在手案量推進突破 700 億元。

工信在今年上半年已取得「空軍 H007 工程」、「環狀線北環段 Y19-Y20 土建及水電環控區段標工程」、「前鎮漁港泊區疏浚工程」等，總金額約 185 億元，加上日前與俊吉營造共同拿下交通部鐵道局主辦的「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫 CB02 標光復至瑞穗土建及軌道工程」標案 88.38 億元，也使工信工程近一年公共工程在手案量突破 400 億元。

政府公共工程之前因為疫情、缺工、缺料、原物料價格上漲等因素，造成發包放緩。工信指出，在疫情舒緩、放寬移工數量、增加預算金額之下，近一年以來公共工程案量已見增加，商機成長。

而為提升營造廠承攬政府公共工程意願、避免低價搶標，工程品質不佳情況，近期的公共工程發包也都以「最有利標」進行，工信指出，這對提升公司獲利有極大的助力。

工信工程 2023 年前三季營收 38.61 億元，毛利率 6.27%，年增 2.78 個百分點，稅後純益 3725 萬元，較去年同期轉虧爲盈，每股純益 0.08 元。